Auf frischer Tat ertappt - Polizei fasst Einbrecher

Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken hat die Polizei einen Einbrecher festgenommen. Der 30-Jährige war am Freitagmorgen im Stadtteil Burbach in ein Haus eingebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die alarmierten Beamten stellten den Mann noch am Tatort. Er versuchte zu fliehen. Bei einem Sprung durch ein Fenster verletzte er sich am Kopf, Gesicht und Hals. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Bargeld und mehrere goldfarbene Kerzenständern. Die Polizei brachte den bereits polizeibekannten Einbrecher zunächst in ein Krankenhaus, dann zur Untersuchungshaft in ein Saarbrücker Gefängnis.