Mutprobe für die Freundin: 11-Jähriger klaut Vibrator

Saalfeld (dpa/th) - Ein besonderer Freundschaftsdienst hat einen 11-Jährigen in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) in Schwierigkeiten gebracht. Der Junge wurde am Mittwoch in einer Drogerie dabei ertappt, als er versuchte, einen Vibrator aus dem Geschäft zu schmuggeln - offenbar für eine Freundin, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Ausgang des Ladens wurde jedoch die Diebstahlwarnanlage ausgelöst. Der Junge gab seine Beute sofort zurück und erklärte den herbeigerufenen Beamten, es habe sich um eine Mutprobe gehandelt. Der 11-Jährige wurde seiner Mutter übergeben.