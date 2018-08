Mann wird nach Provokation von Gruppe angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Zwei Männer sind nach einer Provokation in Saalfeld von mindestens drei anderen Männern angegriffen und verletzt worden. Nach ersten Aussagen von Zeugen soll es zu dem Angriff gekommen sein, nachdem ein 19 Jahre alter Deutscher über einen Asylbewerber lachte, als dieser auf einem Supermarktplatz von seinem Fahrrad stürzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei kurz nach dem Vorfall am Donnerstagabend mit acht Freunden zurückgekehrt.

Drei von ihnen sollen den 19-Jährigen getreten und ihm eine Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Einen 54 Jahre alten Bekannten des jungen Mannes sollen mindestens drei Verdächtige ebenfalls angegriffen haben. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus, sein Begleiter wurde leicht verletzt. Die Angreifer flohen. Die Polizei sucht weitere Zeugen zum genauen Ablauf des Streits.