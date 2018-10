Cannabisaufzucht in Gartenanlage entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Eine Cannabiszucht hat die Polizei in einer Gartenanlage in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) entdeckt. Tatverdächtig ist ein 53-Jähriger, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In zwei Gewächshäusern stellte sie am Montag 18 Pflanzen mit einer durchschnittlichen Wuchshöhe von rund zwei Metern fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden sie weitere Betäubungsmittel. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, ist aber seit Dienstag wieder auf freiem Fuß. Die Polizei wurde auf die Cannabiszucht durch einen Hinweis aufmerksam.