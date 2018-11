Beziehungsstreit: Frau schließt sich in Kneipenklo ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Eine Frau hat sich vor ihrem aggressiven Freund in der Toilette einer Kneipe in Saalfeld verbarrikadiert und die Polizei alarmiert. Zuvor war es in der Kneipe zwischen dem Paar zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei schlugen beide am Mittwochabend aufeinander ein. Die 35-Jährige flüchtete daraufhin aus Angst auf die Toilette. Die Beamten verwiesen den 44 Jahre alten Freund aus der Kneipe im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Dabei beleidigte der Mann die Polizisten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Paar betrunken war - die Frau hatte 1,1 Promille Alkohol intus, der Mann 1,9 Promille.