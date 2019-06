20-Jähriger flüchtet auf Motorrad und rast in Fußgängerzone

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saalfeld (dpa/th) - Ein Motorradfahrer hat auf der Flucht vor der Polizei in der Saalfelder Fußgängerzone für Schrecken gesorgt. Ein Polizist hatte versucht, den Mann zu kontrollieren, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Daraufhin türmte der 20-Jährige am Montag auf seinem Motorrad, fuhr in die Fußgängerzone und gefährdete mehrere Passanten, die zur Seite springen mussten. Kurze Zeit später blieb er an einer Absperrung hängen. Dort bekam ihn der Polizist, der die Verfolgung aufgenommen hatte, zu fassen. Wie sich herausstellte, hatte der 20-Jährige keinen Führerschein - und an dem Motorrad war ein falsches Kennzeichen angebracht. Die Polizei ließ das Krad abschleppen und zeigte den Mann wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Straßenverkehrsgefährdung an.