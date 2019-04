Weiter Ermittlungen zu Schüssen in Rüsselsheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach Schüssen in der Rüsselsheimer Innenstadt dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen an. Die Staatsanwaltschaft werde dazu am Nachmittag informieren, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Streit in der Innenstadt war am frühen Samstagmorgen eskaliert, es fielen Schüsse, ein Mann wurde durch einen Streifschuss verletzt. Die Polizei durchsuchte anschließend neun Wohnungen und nahm 14 Personen im Alter zwischen 13 und 53 Jahren vorläufig fest, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend hieß.

"Ersten Ermittlungen zufolge gab es einen Streit zwischen Mitgliedern zweier verschiedener Familien", sagte eine Sprecherin am Samstag. Der Hintergrund des Konfliktes war weiter unklar.

Der Einsatz in der Stadt im Kreis Groß-Gerau habe bis in die Abendstunden gedauert, teilte die Polizei mit. Dabei seien mehrere Patronenhülsen gesichert und zwei durch Schüsse beschädigte Autos für weitere Ermittlungen abgeschleppt worden. Die Feuerwehr baute zudem ein beschädigtes Fenster aus einem Wohnhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Teile der Innenstadt waren zeitweise abgesperrt.