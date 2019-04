Tatwaffe nach Schüssen in Rüsselsheim weiter verschwunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach den Schüssen in Rüsselsheim ist die Suche nach der Tatwaffe bislang ohne Erfolg geblieben. "Wir haben noch keine gefunden", sagte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt. Derzeit würden weitere Zeugen vernommen. Am frühen Samstagmorgen waren mutmaßlich bei einem Streit zwischen zwei Großfamilien in der Innenstadt Schüsse gefallen. Ein 33 Jahre alter Türke wurde verletzt. Projektile schlugen in zwei Autos und ein Fenster ein. Ein 28-jähriger, kurdisch-stämmiger Mann mit deutschem Pass sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat und macht ansonsten keine Angaben.