Rüsselsheimer Oberbürgermeister: Stadt soll sicherer werden

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach den Schüssen in Rüsselsheim will die Stadt mehr Personal einsetzen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Außerdem seien weitere Maßnahmen wie die Einberufung eines Arbeitskreises der Polizei oder eine Bürgerbefragung ergriffen worden, teilte die Stadt am Freitag mit. "Rüsselsheim ist nicht unsicher. Es gibt Problembereiche wie in anderen vergleichbaren mittelgroßen Städten auch", sagte der Leiter der Polizeidirektion Groß-Gerau, Tim Heinen. Es gehe auch um Sauberkeit, Falschparken und sozialen Ungehorsam, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt.

"Die Pläne sind nicht nur dem Ereignis im April geschuldet", sagte Oberbürgermeister Udo Bausch (parteilos). Es sei prinzipiell wichtig, vorbeugend zu wirken, um Zustände wie etwa im Frankfurter Bahnhofsviertel zu vermeiden. Hintergrund der Schüsse am 27. April in der Nähe des Bahnhofs, bei der es einen Verletzten durch einen Streifschuss gab, soll ein Streit zweier Großfamilien gewesen sein.