Streit über Arbeit: Mitarbeiter in Imbiss attackieren sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein Streit über die Arbeitsverteilung ist zwischen zwei Mitarbeitern in einem Imbiss in Rudolstadt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) eskaliert. Die beiden Männer im Alter von 23 und 33 Jahren seien am Dienstagabend mit Fäusten und Messern aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 33 Jahre alte Mitarbeiter war beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden, konnte aber später gestellt werden. Die beiden Angestellten erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant behandelt. Grund für den Streit waren vermutlich Unstimmigkeiten wegen der Verteilung der Aufgaben im Dönerladen, hieß es.