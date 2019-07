Polizist in Einsatzgerangel mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in Rudolstadt von einem aggressiven Mann verletzt worden. Anwohner alarmierten die Beamten wegen eines Streits in einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 23-Jährige habe die Beamten in der Nacht zu Montag direkt beleidigt, bedroht und angegriffen. Als der uneinsichtige Mann schließlich in Gewahrsam genommen wurde, soll er sich heftig gewehrt haben. Eine Beamtin erlitt den Angaben nach durch Tritte Prellungen. Einer ihrer Kollegen erlitt Schnittwunden an der Hand, als er dem Mann ein mitgeführtes Messer abnahm. Nun wird gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.