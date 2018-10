Polizei fasst mutmaßlichen Räuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Die Polizei hat in Rudolstadt einen mutmaßlichen Räuber festgenommen. Der 23-Jährige soll am Samstag einer Frau deren Handy und eine geringe Menge Bargeld gewaltsam entrissen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst war der Täter mit der Beute geflüchtet. Eine Fahndung führte kurze Zeit später zum Erfolg. Die Polizei nahm den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes vorläufig fest. Ein Ermittlungsrichter bestätigte einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft Gera. Der Mann kam am Sonntag in Untersuchungshaft.