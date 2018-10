29-Jährigen mit Küchenbeil schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - Ein 29 Jahre alter Mann ist von Angreifern in seiner Wohnung in Rudolstadt mit einem Küchenbeil schwer verletzt worden. Gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 33 und 38 Jahren, die gewaltsam in die Wohnung ihres Opfers eingedrungen sein sollen, liefe derzeit ein Ermittlungsverfahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie seien nach einer Fahndung am Montag in Mühlhausen festgenommen worden. Bei Durchsuchungen seien Beweismittel sichergestellt worden. Allerdings entschied das Gericht gegen Ausstellung eines Haftbefehls, da keine Haftgründe wie Fluchtgefahr vorlägen.