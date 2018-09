Kontrolleur kassiert Kopfnuss von Fahrgast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottweil (dpa/lsw) - Kopfnuss statt Fahrkarte: Ein 28-Jähriger hat auf einer Bahnstrecke bei Rottweil einem Kontrolleur eine Kopfnuss verpasst. Der Fahrgast hatte zwar keinen Fahrschein, gaukelte dem Kontrolleur aber vor, dass die Fahrkarte auf seinem Handy sei, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 50 Jahre alte Kontrolleur wollte das Ticket anschauen, beugte sich vor und kassierte von dem Fahrgast eine Kopfnuss. Laut Polizei wurde der Zugbegleiter am Montag leicht verletzt. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen am Rottweiler Bahnhof fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.