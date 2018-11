Verdächtiger von Überfall durch DNA-Probe ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Der Rostocker Polizei ist durch die Auswertung von DNA-Spuren ein Ermittlungserfolg nach einem Überfall auf ein Bäckereifahrzeug Anfang des Jahres gelungen. Ein 41 Jahre alter Verdächtiger sei am Mittwochmorgen fest- und in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die Polizei mit. Er und ein Komplize sollen am 3. Januar maskiert den Fahrer des Fahrzeugs mit einer Pistole bedroht und Geld von ihm gefordert haben. Dabei war es den Angaben zufolge auch zu einem Gerangel gekommen, bei dem der nun Festgenommene DNA-Spuren hinterließ, mit denen er nun überführt wurde. Der Fahrer hatte die Täter abwehren können, die ohne Beute flohen.