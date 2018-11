Verdächtiger nach Automatensprengung in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In Rostock ist ein Mann in Untersuchungshaft genommen worden, der in der vergangenen Woche einen Zigarettenautomaten gesprengt haben soll. Bei der Tat am 14. November am S-Bahnhof Marienehe war der Automat zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil Zeugen das Fluchtfahrzeug der drei Verdächtigen beschreiben konnten, habe die Polizei noch in der Nacht die Wohnung des Fahrzeughalters durchsucht. Ein 25-Jähriger habe dabei die Sprengung gestanden. In der Wohnung seien Zigarettenschachteln und ein weiterer Sprengsatz sichergestellt worden. Der Mann habe zudem unter Drogen gestanden.

Ob noch weitere Taten auf sein Konto gehen und ob zwei weitere Männer in der Wohnung mit der Tat in Verbindung stehen, werde nun geprüft. Die Kripo ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.