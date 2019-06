Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - In Rostock ist eine Angestellte eines Matratzengeschäfts von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden. Der Täter habe die 59-Jährige am Freitagabend beim Abschließen des Ladens in das Geschäft zurückgedrängt und mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend ergriff er mit der Beute in unbekannter Höhe zu Fuß die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.