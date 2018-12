Übergriff auf Schüler aufgeklärt: Verdächtiger in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Nach dem Angriff auf einen Schüler an einer Rostocker Schule ist ein Verdächtiger ermittelt und in Untersuchungshaft genommen worden. Der 18-Jährige soll im November unberechtigt das Schulgelände betreten und den 16 Jahre alten Schüler zielgerichtet angegriffen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Opfer hatte dabei Verletzungen im Gesicht erlitten und musste in einer Klinik behandelt werden.

Der nun Gefasste sei durch Hinweise aus der Bevölkerung ermittelt worden und erst Anfang November aus dem Gefängnis entlassen worden. Seitdem soll er bereits mehrere Straftaten verübt haben. Auch ein 15 Jahre alter mutmaßlicher Komplize sei ermittelt worden, er soll den Übergriff gefilmt haben. Zum Motiv gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse, es soll aber um Gerüchte im Zusammenhang mit einem Mädchen gehen, sagte eine Polizeisprecherin.