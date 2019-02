Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei Rostocker Juwelier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Rostocker Innenstadt am Donnerstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte Täter waren gegen 04.30 Uhr in das Geschäft eingebrochen, hatten Schubladen durchwühlt und Schmuck aus der Auslage gestohlen, teilte die Polizei mit. Als der Wachdienst Minuten nach der Alarmauslösung am Ort eintraf, seien die Täter bereits verschwunden gewesen. Wie groß ihre Beute war, könne noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich zur Tatzeit in der Langen Straße aufgehalten und etwas beobachtet haben.