Passanten mit Spielzeugpistole bedroht

Rostock (dpa/mv) - Eine täuschend echt wirkende Spielzeugpistole hat in Rostock einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei junge Männer bemerkten am Sonntagabend an einer Bahn-Haltestelle im Stadtteil Dierkow einen älteren Mann mit einer Waffe. Als einer der beiden den Besitzer darauf ansprach, habe er den 23-Jährigen bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Den alarmierten Beamten gab der Mann auf Nachfrage eine Softairwaffe, mit der kleine Plastikkugeln verschossen werden können. Er erklärte, die Waffe zu seinem Schutz bei sich zu tragen und stritt ab, jemanden damit bedroht zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung.