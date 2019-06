Mann bei Streit in Rostock verletzt: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Nach einem Angriff auf einen Mann in Rostock sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei 32 Jahre alte Männer am Montagmorgen im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt in einen Streit geraten, bei dem einer der Männer verletzt wurde, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei setzte einer der Männer dem Opfer zufolge möglicherweise ein Messer ein. Gefunden werden konnte es der Polizei zufolge bisher aber nicht. Der Verdächtige hatte sich nach dem Streit entfernt, war aber von Polizisten in der Nähe angehalten und kontrolliert worden. Die Ermittler suchen nun Zeugen des Vorfalls am Margaretenplatz.