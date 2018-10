Hakenkreuz-Schmierereien in Rostock: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/lno) - Wegen Hakenkreuz-Schmierereien in Rostock und anderer verfassungswidriger Symbole sucht die Polizei Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Rungestraße zu einer Vielzahl von Schmierereien gekommen, teilte die Polizei mit. Es werde auch wegen Sachbeschädigung ermittelt. "Noch unbekannte Täter brachten auf Abfalltonnen, Bauzäunen, Hauswänden sowie einem Pkw-Anhänger über zwanzig Symbole und Schriftzüge in unterschiedlicher Farbe auf - darunter auch Symbole verfassungswidriger Organisationen." Der Schaden werde auf über 2000 Euro geschätzt.