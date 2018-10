Frau nach Brandserie in Wohnblock in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Nach einer Brandserie in einem Rostocker Wohnblock ist eine 38-jährige Frau in Untersuchungshaft genommen worden. In dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lütten-Klein waren über rund ein Jahr hinweg immer wieder Zeitungsstapel, Kellerboxen und sogar ein Rollstuhl angezündet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt gehe es um mindestens 13 Brände.

Nach dem letzten Feuer am vergangenen Freitag konnte die Rostockerin als mutmaßliche Täterin ermittelt werden. Sie räumte die Taten laut Polizei ein und nannte psychische Probleme als Motiv. Sie sei zwar bisher unbescholten, dennoch wurde gegen sie noch am selben Tag Haftbefehl erlassen, hieß es. Weitere Details zu der Verdächtigen wollte die Polizei aus Gründen des Schutzes des Persönlichkeitsrechts nicht nennen.