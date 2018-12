Drei Raubüberfälle in Rostock und Umgebung aufgeklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Drei Raubüberfälle in Rostock und Sanitz (Landkreis Rostock) innerhalb gut einer Woche sind aufgeklärt. Ein 22 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Rostock habe die Taten eingeräumt und sei in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als Motiv habe er Schulden angegeben. Er soll Ende November einen Lebensmittelladen und einen Taxifahrer im Rostocker Nordosten überfallen haben. Einige Tage später soll er versucht haben, einen Taxifahrer in Sanitz zu überfallen. In allen Fällen soll er die Opfer mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Diese sei bei einer Durchsuchung seiner Wohnung gefunden worden.