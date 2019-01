Bewaffnete Männer verletzen bei Raubüberfall Mitarbeiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Roßdorf (dpa/lhe) - Drei Männer haben eine Spielhalle in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) überfallen und zwei Menschen mit einer Pistole und einer Brechstange bedroht. Dabei wurde ein 45 Jahre alter Mitarbeiter leicht verletzt. Die Täter waren in der Nacht zum Dienstag in die im Ortskern gelegene Spielhalle gekommen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Sie bedrohten einen 37 Jahre alten Gast und schlugen und verletzten den Angestellten mit der Brechstange. Der 45-Jährige gab den Männern zwei Geldbörsen. Mit ihrer Beute von mehreren Hundert Euro flüchteten die mit Schals maskierten Unbekannten zuerst zu Fuß und dann mit einem Auto.