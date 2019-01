Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten und erbeuten Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Bislang unbekannte Täter haben in Hannover-Badenstedt und in Ronnenberg (Region Hannover) jeweils einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Unbekannten seien in beiden Fällen mit Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten in der Nacht zu Samstag und in der Nacht zu Sonntag gab, sei bislang unklar und werde geprüft, hieß es. Zu der Art und Weise der Sprengung gab es laut Polizei zunächst keine Hinweise.