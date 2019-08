Direkt aus dem dpa-Newskanal

Röslau (dpa/lby) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Oberfranken gesprengt. Anwohner hatten in der Nacht zu Donnerstag einen lauten Knall gehört, wie die Polizei mitteilte. Die Täter seien mit einem Zweirad und mindestens einem weiteren Fahrzeug geflohen, sagte eine Sprecherin. Verletzt wurde bei der Sprengung in Röslau (Landkreis Wunsiedel) niemand. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.