Geldautomatensprengung: Polizei sucht in Wald nach Tätern

Röslau/Selb (dpa/lby) - Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Röslau (Landkreis Wunsiedel) durchkämt die Polizei auf der Suche nach den Tätern ein Waldstück. Beamte umstellten das Gebiet bei Selb und suchten am Donnerstagvormittag mit Hunden nach den Flüchtigen, wie eine Sprecherin sagte.

Auf der Flucht vor der Polizei waren die mutmaßlichen Täter nach Angaben der Ermittler in den frühen Morgenstunden aus einem Auto gesprungen und in das Waldstück geflohen. Polizisten hatten zuvor an der Bank zwei maskierte Menschen gesehen, eine Beamtin schoß daraufhin mit ihrer Waffe. Wohin sie zielte und wie viele Schüsse sie abfeuerte, war erst einmal unklar.