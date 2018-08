Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Ein 41-jähriger Mountainbiker ist bei einer Tour im Wiehengebirge bei Bad Oeynhausen mehrere Meter tief einen Abhang hinabgestürzt. Er wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann habe auf einem stark abschüssigen Weg nach einer leichten Kurve die Kontrolle über sein Rad verloren und sei in die Tiefe gestürzt. Seine zwei Begleiter hätten ihn nicht ansprechbar in einem Gestrüpp liegend gefunden und Erste Hilfe geleistet, bis ein Notarzt kam.