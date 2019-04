Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rodgau (dpa/lhe) - Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Rodgau (Landkreis Offenbach) gesprengt. Zeugen hätten beobachtet, wie vier unbekannte Männer anschließend in einem Auto geflüchtet seien, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Mittels eines Gasgemischs hatten die Täter den Vorraum der Bankfiliale im Stadtteil Weißkirchen zerstört. Auch die Höhe des Sachschadens war am Morgen noch unklar.