Mann stirbt bei Feier: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rinteln (dpa/lni) - Ein 22 Jahre alter Mann ist bei einer Feier in einem Mehrfamilienhaus in Rinteln (Landkreis Schaumburg) unter bislang ungeklärten Umständen gestorben. Der Mann sei gewaltsam zu Tode gekommen, ein 29 Jahre alter Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei in Nienburg am Samstag mit. Der Verdächtige und das Opfer hätten in der Wohnung zusammen mit anderen gefeiert. Hinweise auf die Todesursache soll eine Obduktion in der Rechtsmedizin geben. Weitere Einzelheiten wollten Staatsanwaltschaft und Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.