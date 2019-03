24-Jährige in Rinteln getötet: Ehemann tatverdächtig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rinteln (dpa/lni) - In ihrer eigenen Wohnung ist eine junge Frau in Rinteln (Landkreis Schaumburg) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Polizisten fanden die Leiche der 24-Jährigen am Dienstag in einem Haus in der Altstadt, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der Ehemann. "Wir suchen den 27-Jährigen", sagte Polizeisprecher Axel Bergmann.

Die Polizei hatte am Dienstagvormittag einen Hinweis erhalten, wonach sich in dem Haus in der Innenstadt ein Verbrechen ereignet haben könnte. Als die Beamten gegen 9.30 Uhr die Wohnung öffneten, in der das afghanische Paar lebte, fanden sie die Leiche der Frau. Andere Personen hätten sich dort nicht aufgehalten, sagte der Sprecher.

Zu den Todesumständen machte die Polizei keine näheren Angaben. Unklar blieb zunächst auch, ob eine Tatwaffe gefunden wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es zudem noch keine gesicherten Erkenntnisse über das Tatmotiv, sagte der Sprecher. Ob sich die Frau womöglich von dem Mann trennen wollte, ließ er offen. Die Spurensuche dauerte am Nachmittag noch an. Der Tatort war weiträumig abgesperrt.