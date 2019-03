22-Jähriger legt Feuer in seiner Wohnung: ein Verletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Riesa (dpa/sn) - Ein 22-Jähriger hat nach Erkenntnissen der Polizei in seiner Wohnung in Riesa ein Feuer gelegt. Dabei erlitt ein 68 Jahre alter Nachbar in dem Mehrfamilienhaus eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Sonntag in Dresden mitteilte. Der 22-Jährige wurde am Samstagabend in der Nähe des Brandes festgenommen und sollte einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Wohnung des jungen Mannes brannte komplett aus. Die Ermittler wollten aus taktischen Gründen keine genauen Angaben machen, wie der Mann das Feuer gelegt hatte. "Es gibt aber klare Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln", betonte ein Polizeisprecher.