Einbrecher kurz nach Tat von der Polizei gestellt

Riegelsberg (dpa/lrs) - Polizeibeamte haben in Riegelsberg (Regionalverband Saarbrücken) einen Einbrecher kurz nach der Tat überrascht und festgenommen. Eine Zeugin hatte den 39 Jahre alten Mann bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus beobachtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Haftrichter am Amtsgericht Saarbrücken erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Der mutmaßliche Täter sei bereits zu einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen versuchter räuberischer Erpressung verurteilt. Bei seiner Festnahme in unmittelbarer Tatortnähe habe der Mann am Montag Diebesgut bei sich gehabt - eine Uhr und mehrere Schmuckstücke.