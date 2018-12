Mutmaßlicher Krimineller am Flughafen Karlsruhe verhaftet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat die Bundespolizei einen international gesuchten mutmaßlichen Straftäter verhaftet. Dem 38-jährigen Bosnier werde von den Behörden Serbiens Menschenhandel vorgeworfen, teilte die Bundespolizeiinspektion Offenburg am Montag mit. Der Mann sei am Vortag aus Moskau angekommen und bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle aufgefallen. Nach einer richterlichen Anordnung wurde er im Rahmen der internationalen Rechtshilfe inhaftiert, um an Serbien ausgeliefert zu werden. Einzelheiten zu den Vorwürfen gegen den Beschuldigten nannte die Bundespolizei nicht.