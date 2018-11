Kein Termin beim Arzt: 22-Jähriger rastet aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinfelden (dpa/lsw) - Im Streit um einen Terminwunsch beim Arzt hat ein 22 Jahre alter Mann im badischen Rheinfelden (Kreis Lörrach) eine Arzthelferin und den Mediziner angegriffen. Der Mann hatte am Montagabend in einer Arztpraxis nicht den von ihm gewünschten Termin für eine Untersuchung bekommen und rastete deshalb aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er ging auf die Arzthelferin los und stieß sie gegen eine Wand. Den Arzt, der seiner Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, bekam einen Schlag am Kopf. Als der wütende Mann die Arztpraxis verließ, beschädigte er den Angaben zufolge die Eingangstür und eine Lampe. Die Polizei nahm ihn vor der Praxis fest.