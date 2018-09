Kreisligaspiel nach Attacke auf Schiedsrichter abgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinberg (dpa/lnw) - Nach einer Attacke auf den Schiedsrichter ist in Rheinberg am Niederrhein ein Fußballspiel in der Kreisliga abgebrochen worden. Der 27-Jährige sei während der Partie TuS 08 Rheinberg II gegen den SV Orsoy II von einem Spieler mit beiden Händen gestoßen und verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach erhielt der Spieler der Gastmannschaft in der 59. Minute die gelb-rote Karte. Daraufhin habe der 36-Jährige den Schiri attackiert. Dieser brach das Spiel am Mittwochabend ab und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Gegen den Spieler sei Strafanzeige gestellt worden.