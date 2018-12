Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinau (dpa/lsw) - Bei Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze nach dem Straßburger Anschlag ist am Übergang Rheinau (Ortenaukreis) ein gesuchter Straftäter ins Netz der Fahnder gegangen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Freitag wurde am Donnerstag ein 38-Jähriger festgenommen, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Ulm wegen versuchten Totschlags bestand. Er kam nach richterlicher Vorführung hinter Gitter.