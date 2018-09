Spürhund Rex erschnüffelt Heroin im Straßengraben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rhede/Ems (dpa/lni) - Zollhund Rex hat in Rhede (Ems) Heroin im Wert von rund 45 000 Euro gefunden. Ein in Frischhaltefolie eingewickelter Ballen enthielt knapp 250 Gramm Heroin und Streckmittel, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Für den Verkauf wären die beiden Pulver vermutlich vermischt worden. Das Paket habe am vergangenen Samstag kurz hinter der niederländischen Grenze in einem Graben an einem Radweg gelegen. Einem Sprecher zufolge kommt es öfter vor, dass Drogenschmuggler aus Angst vor Kontrollen ihre Einkäufe kurz nach der deutschen Grenze aus dem fahrenden Auto werfen.