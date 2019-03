Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger soll seine 34-jährige Mitbewohnerin gewürgt haben und ihr gedroht haben, sie zu töten. Der Mann sitze seit Samstag in Untersuchungshaft, teilten die Polizei Reutlingen und die zuständige Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Ein zufällig anwesender Besucher sei der Frau zu Hilfe gekommen. Demnach rief sie anschließend selbst die Polizei. Der Mann wurde in der gemeinsamen Wohnung festgenommen.