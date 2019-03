Taxi-Fahrgast durch Kopfstoß und Schläge verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rennerod (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung um eine Taxifahrt ist am Samstagmorgen im Westerwaldkreis ein Fahrgast verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten nach dem Besuch einer Gaststätte in Rennerod mehrere Gäste ein Taxi gemeinsam zur Heimfahrt genutzt. Weil einer von ihnen aggressiv wurde, hielt der Fahrer an und forderte ihn zum Aussteigen auf. Als ein weiterer Fahrgast ausstieg, um den aggressiven Mitfahrer aus dem Taxi zu lassen, habe dieser ihm unvermittelt einen Kopfstoß versetzt und anschließend noch auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen. Mit Gesichtsverletzungen wurde der Mann ärztlich behandelt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu der Tat.