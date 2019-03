Erneut Bombendrohung: Rendsburger Rathaus geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Das Rathaus der Stadt Rendsburg im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist wegen einer Bombendrohung am Dienstagmorgen geräumt worden. Nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Neumünster sollen Sprengstoffhunde das Gebäude untersuchen. Einzelheiten über die Art der Bombendrohung lagen den Angaben zufolge zunächst nicht vor. In den vergangenen Monaten hatten mehrfach Bombendrohungen die Einsatzkräfte in Schleswig-Holstein auf Trab gehalten. Erst am Montag war nach einer Bombendrohung der Bahnhof Pinneberg kurzzeitig gesperrt worden, eine Woche zuvor hatte es das Flensburger Rathaus getroffen. Zuvor hatte es unter anderem Drohungen gegen die vier Landgerichte und eine Marktpassage in Heide (Kreis Dithmarschen) ein. Auch der Lübecker Hauptbahnhof war betroffen. Bei keinem der Vorfälle waren später verdächtige Gegenstände gefunden worden.