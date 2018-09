Trainer soll fünf Kinder und Jugendliche missbraucht haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Ein Jugendtrainer aus dem Landkreis Ludwigsburg soll fünf Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Der 19-Jährige arbeitete bei drei Vereinen in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) als Trainer und Projektleiter. Ermittler nahmen den Tatverdächtigen vor drei Wochen fest, er sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 19-Jährige insgesamt sechs Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 Jahren bis 14 Jahren sexuelle Angebote gemacht haben. Fünf der Kinder sollen den Angaben zufolge missbraucht worden sein. Außerdem habe der Tatverdächtige einen 20-Jährigen ohne dessen Wissen bei sexuellen Handlungen gefilmt. Der Tatzeitraum erstreckt sich über mehrere Monate.

Im Juli hatten sich Eltern eines 14-Jährigen bei der Polizei gemeldet. Ihr Sohn habe sexuelle Angebote über einen Kurzmitteilungsdienst bekommen. Daraufhin durchsuchten Polizisten die Wohnung des Mannes und stellten Speichermedien sicher.

Zunächst müsse die Polizei noch weiter ermitteln, auch die Untersuchung der Datenträger sei noch nicht vollständig abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in sieben Fällen, darunter drei Mal in einem schweren Fall, der Herstellung und des Besitzes von Kinderpornografie, sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches.

Immer wieder werden gegen Jugendtrainer Missbrauchsvorwürfe laut. 2013 wurde ein Trainer aus Mannheim zu zehn Jahren Haft verurteilt. Vergangenes Jahr soll ein Fußballtrainer in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) 16 Jungen sexuell belästigt haben. In Leonberg (Landkreis Böblingen) wurde ebenfalls 2017 ein Sporttrainer festgenommen. Er soll über zehn Kinder missbraucht haben.