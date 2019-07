Dieseldiebe schlagen wieder zu: 6000 Liter abgezapft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rudolstadt (dpa/th) - 6000 Liter Diesel sind von einer Tankstelle eines Landwirtschaftsbetriebs bei Rudolstadt gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich laut Polizeimitteilung von Dienstag Zugang zu dem Gelände in Haufeld und manipulierten die Zapfsäulen so, dass sie den Kraftstoff abpumpen konnten. Die Polizei geht wegen der großen abgezapften Mengen davon aus, dass die Täter etwa mit Hilfe eines Lastwagens am Wochenende ihr Unwesen trieben. In den vergangenen Wochen berichtete die Polizei in ganz Thüringen immer wieder über Fälle, in denen von Tankstellen, aber etwa auch direkt aus Lastwagenstanks Treibstoff gestohlen wurde.