Ein Polizist hilft in Freizeit hilfloser Frau

Remchingen (dpa/lsw) - Einmal Helfer, immer Helfer: In seiner Freizeit hat ein Polizeibeamter in Remchingen (Enzkreis) einen 31-jährigen Mann überwältigt, nachdem dieser seine betrunkene Partnerin geschlagen hatte. Der Beamte beobachtete am Donnerstagabend, wie der Mann der Frau mit voller Wucht die Faust ins Gesicht schlug. Die Frau fiel bewusstlos zu Boden. Der Polizist stieg sofort aus einem Auto "und versetzte sich in den Dienst", wie ein Polizeisprecher am Freitag in seiner Mitteilung bekanntgab. Dem Beamten gelang es, den 31 Jahre alten Schläger zu fixieren. Zwei Streifenwagen holten den Mann ab. Die 32-Jährige kam in ein Krankenhaus.