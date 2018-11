Einbrecher dringen in Spielhalle ein und erbeuten Bargeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reinhardshagen/Kassel (dpa/lhe) - Unbekannte Täter sind in eine Spielothek im nordhessischen Reinhardshagen eingebrochen und haben Bargeld in zunächst unbekannter Höhe erbeutet. Außerdem richteten sie in der Spielhalle einen Schaden von rund 50 000 Euro an, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Die Einbrecher hatten am Sonntag mehrere Dachziegel entfernt und waren so über das Dach in das Gebäude gelangt. Die mindestens zwei Täter brachen mit einer Flex mehrere Spielautomaten und Tresore auf und erbeuteten so das Bargeld. Die Einbrecher waren mit Sturmhauben maskiert und waren männlich, wie Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.