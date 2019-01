LKA Niedersachsen sagt Clankriminalität den Kampf an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Polizei in Niedersachsen will verstärkt gegen Clankriminalität vorgehen. "Die Polizei hat das Thema Clankriminalität mit absoluter Priorität im Blick und nimmt das Phänomen sehr ernst", sagte der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), Friedo de Vries, am Donnerstag nach einer Expertentagung. "Und wir sagen auch ganz deutlich: Der Rechtsstaat wird nicht akzeptieren, dass sich bestimmte Großfamilien abschotten, nur ihren Regeln folgen, eigenes Recht gelten lassen wollen und unsere staatlichen Strukturen bewusst ablehnen."

An der Fachtagung zu Clankriminalität im Kloster Loccum nahmen rund 135 Experten auf Landes- und Bundesebene teil. "Bei dem Treffen ging es vor allem um den Austausch und die Verständigung zu Maßnahmen und Konzepten", sagte der LKA-Präsident. Das Ziel sei eine umfassende Vernetzung über die Landesgrenzen hinaus, um Clankriminalität erfolgreich bekämpfen zu können. "Es ist daher der richtige Schritt, kriminelle Clanstrukturen klar zu benennen und ihnen offensiv durch alle Akteure in der Polizei, Justiz, Verwaltung, Schule und Gesellschaft gemeinsam den Kampf anzusagen." Für Tabuisierung und Tolerierung gebe es keinen Raum.

Insbesondere in Berlin und Nordrhein-Westfalen geht die Polizei in letzter Zeit intensiv gegen Kriminalität zumeist arabischstämmiger Clans vor. Auch in Niedersachsen und Bremen sind solche Gruppen aktiv.