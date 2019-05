Blitzeinbruch beim Juwelier: Auto fährt durch Scheibe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Blitzeinbruch: In Recklinghausen ist ein Auto rückwärts in die Scheibe eines Juweliergeschäftes gefahren. Mutmaßlich drei männliche Täter erbeuteten bei dem Einbruch am frühen Montagmorgen Schmuck aus dem Geschäft, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Täter hätten in Windeseile den Schmuck zusammengerafft und seien dann mit dem Auto geflüchtet, erklärte er. Bei der Fahndung setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein - zunächst ohne Erfolg. Anwohner hatten den Einbruch gegen vier Uhr bemerkt und die Polizei alarmiert.