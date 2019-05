Blitzeinbruch bei Juwelier mit Rammbock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Recklinghausen (dpa/lnw) - Blitzeinbruch mit Rammbock: Drei Männer sind in Recklinghausen mit einem ein Auto rückwärts in die Scheibe eines Juweliergeschäftes gefahren und haben nach Polizeiangaben dabei einen Rammbock verwendet. Die Täter räumten in Windeseile Schmuck aus dem Geschäft und flüchteten in ihrem Auto, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Anwohner, die den Einbruch gegen vier Uhr bemerkten, alarmierten die Polizei.

Als die Polizisten kamen, steckte der Rammbock noch in dem Schaufenster. Nach Einschätzung der Beamten war das Rohr aus Metall mit einer Abflachung vermutlich handgearbeitet. Wie die Täter den Rammbock am Auto festgemacht hatten - ob es vielleicht eine Vorrichtung gab, dazu hatte die Polizei zunächst keine Erkenntnisse.

Zur Höhe des entstandenen Schadens konnten ebenfalls keine Angaben gemacht werden. Der Juwelier müsse sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Bei der Fahndung setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber ein - zunächst ohne Erfolg.