Ravensburgs Oberbürgermeister fühlt sich nicht als Held

Ravensburg (dpa/lsw) - Hunderte E-Mails und Nachrichten habe er bekommen, schildert Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) die Tage nach dem Messerangriff - ein paar Mal sei auch das Wort "Held" gefallen. Doch als Held sieht er sich selbst nicht - "bloß weil ich da 20 Sekunden einen Auftritt hatte". Rapp bezog sich auf die Ereignisse vom vergangenen Freitag: Der Oberbürgermeister traf auf einen Mann, der zuvor drei Menschen mit einem Messer schwer verletzt hatte und forderte ihn auf, die Waffe auf den Boden zu legen. Er half so, den 21 Jahre alten Afghanen zu stellen und verhinderte womöglich weiteres Blutvergießen. Fernsehteams wollten Rapp jetzt porträtieren, in Talkshows soll er sprechen - "ich habe die ganzen Anfragen abgelehnt", sagte der 46-Jährige.

Er habe nicht aus einer aktiven Entscheidung heraus gehandelt, sondern sei "in die Situation einfach hineingerannt". Ganz anders der 52-Jährige, der sich dem Angreifer in den Weg gestellt habe und verletzt worden sei: "Ihm habe ich für seine Zivilcourage gedankt", erzählt Rapp. Auch die anderen beiden Verletzten besuchte der Oberbürgermeister im Krankenhaus. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Sie sind alle auf dem Weg der Besserung." Die Opfer stünden an erster Stelle.